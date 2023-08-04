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Україна заробила лише 0,1 бала у Таблицю коефіцієнтів УЄФА

Футбольна асоціація випустила оновлений рейтинг.

Україна заробила лише 0,1 бала у Таблицю коефіцієнтів УЄФА
Фото: EPA/UPG

Напередодні завершився тиждень матчів-відповідей другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/24 (старт відбіркових ігор Ліги Європи відбудеться трохи пізніше), за результатами яких Україна заробила лише 0.1 бала в скарбничку.

"Дніпро-1" не зумів подолати відбірковий раунд Ліги чемпіонів, зігравши внічію з "Панатінаїкосом" (2:2), а "Ворскла" і зовсім програла "Ділі" з Грузії (1:3), що призвело також до вильоту полтавців і з турніру, і до завершення єврокампанії ("Дніпро-1" вилетів до третього раунду кваліфікації Ліги Європи).

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Таким чином, Україна йде на 14 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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