Два українці стали золотим та бронзовим призерами Універсіади-2023 у стрибках у висоту

Двоє українських стрибунів у висоту стали призерами літньої Універсіади-2023 в Китаї.

Владислав Лавський став чемпіоном у цьому секторі, він єдиний взяв 2,25 м. Це особистий рекорд українця, повідомляє sport.ua.

Наступною він штурмував висоту 2,28 м, проте планка не встояла.

На 2,20 м визначилися решта медалістів. Одразу троє спортсменів, які підкорили цю висоту з третього разу, мають однакові результати на попередніх висотах. Серед них і українець Роман Петрук, який за додатковими показниками здобув "бронзу".