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Два українці стали золотим та бронзовим призерами Універсіади-2023 у стрибках у висоту

Владислав Лавський став чемпіоном.

Два українці стали золотим та бронзовим призерами Універсіади-2023 у стрибках у висоту
Владислав Лавський
Фото: uaf.org.ua

Двоє українських стрибунів у висоту стали призерами літньої Універсіади-2023 в Китаї.

Владислав Лавський став чемпіоном у цьому секторі, він єдиний взяв 2,25 м. Це особистий рекорд українця, повідомляє sport.ua.

Наступною він штурмував висоту 2,28 м, проте планка не встояла.

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На 2,20 м визначилися решта медалістів. Одразу троє спортсменів, які підкорили цю висоту з третього разу, мають однакові результати на попередніх висотах. Серед них і українець Роман Петрук, який за додатковими показниками здобув "бронзу".

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