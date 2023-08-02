Зібрані кошти підуть на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області.

United24 оголосив повний склад гравців благодійного матчу на підтримку України Game4Ukraine, що відбудеться вже 5 серпня в Лондоні, на домашній арені ФК «Челсі» Стемфорд Бридж.

Амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко вийдуть на поле у капітанських пов’язках синьої та жовтої команд відповідно. Game4Ukraine збере легенд світового футболу, діючих гравців англійської Прем’єр-ліги, а також популярних музикантів, акторів і ведучих.

В матчі візьмуть участь не тільки професійні футболісти, а й селебріті.



Так, у складі «синіх» під керівництвом тренерки жіночої команди «Челсі» Емми Хейз з’являться:





голкіпери Діда, Петр Чех, Жуліо Сезар, Карлі Телфорд і Карло Кудічіні;

захисники Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Массімо Оддо та Вільям Галлас;

півзахисники Кларенс Зеєдорф, Мікаель Есьєн, Клод Макелеле, Михайло Мудрик, Сержиньо, Клер Раферті та Джо Коул;

нападники — капітан Андрій Шевченко, його партнер по нападу в «Динамо» та збірній Сергій Ребров, Самуель Ето’о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тоні та Джиммі Флойд Гассельбайнк.

До професійних футболістів приєднаються селебріті: зірка серіалу «Тед Лассо» Тохіб Джимо, британський комік Рассел Говард, актори Арчі Рено та Ральф Літтл, а також музиканти Джеймс Артур і Челсі Граймс.

Тренером жовтої команди стане легендарний наставник “Арсеналу” Арсен Венгер. Під його керівництвом на поле вийдуть:





голкіпери Єнс Леманн, Девід Джеймс;

захисники Бакарі Санья, Олег Лужний, Антоніо Валенсія, Даріо Срна, Пер Мертезакер, Мікаель Сільвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартін Шкртел, Йон Арне Ріїсе, Гаель Кліши;

півзахисники капітан Олександр Зінченко, Робер Пірес, Джек Вілшир, Чарлі Адам, Марк Нобл, Євген Коноплянка, Кеті Чепмен, Джессіка Уртадо, Рейчел Єнкі;

нападники Євген Левченко та Якубу Аєгбені.

У селебріті-складі «жовтих» з’являться зірка «Теда Лассо» Філ Данстер, актор Гіро Файнс-Тіффін, співак Том Греннан і телеведучий Роман Кемпф.

Команди гратимуть заради благодійної мети: зібрані кошти підуть на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області.

Купити квиток на матч: https://www.game4ukraine.com/index.html

Підтримати збір на відбудову школи та взяти участь у розіграші футболок з автографами учасників: https://u24.gov.ua/uk/game4ukraine



