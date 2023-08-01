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"Реал" встановив ціну на Луніна, - ЗМІ

€8 мільонів.

"Реал" встановив ціну на Луніна, - ЗМІ
Засмучений Андрій Лунін
Фото: EPAUPG

Мадридський "Реал" готовий відпустити під час літнього трансферного вікна українського воротаря Андрія Луніна, повідомляє Marca.

Контракт 24-річного голкіпера закінчується через рік і "бланкос" не хочуть втратити Андрія безкоштовно - мадридці готові відпустити його за 8 млн євро.

Нагадаємо, у Луніна нещодавно стався конфлікт із тренером воротарів "Реала" Луїсом Льопісом.

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Нагадаємо, минулого сезону Лунін провів у складі "Королівського клубу" 12 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 13 м'ячів, а в чотирьох поєдинках зберіг свої ворота в недоторканності.

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