Лунін повідомив "Реалу", що хоче залишити команду наступного літа, - ЗМІ

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін повідомив керівництво мадридського клубу про своє бажання залишити команду наступного літа, повідомляє sportarena.com з посиланням на AS.

Українець хоче отримувати більше ігрової практики.

У головного тренера "бланкос" Карло Анчелотті відбулася зустріч із президентом клубу Флорентіно Пересом, на якій обговорювалися плани на літнє трансферне вікно. Італійський наставник хоче підписати голкіпера-ветерана як дублера Тібо Куртуа, який є недоторканним футболістом стартового складу.

У послугах Луніна зацікавлені німецькі "Баєр" та "Боруссія" (Дортмунд). Контракт Андрія з "Реалом" діє до літа 2024 року.