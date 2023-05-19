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Лунін повідомив "Реалу", що хоче залишити команду наступного літа, - ЗМІ

Українець хоче отримувати більше ігрової практики.

Лунін повідомив "Реалу", що хоче залишити команду наступного літа, - ЗМІ
Андрій Лунін
Фото: EPAUPG

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін повідомив керівництво мадридського клубу про своє бажання залишити команду наступного літа, повідомляє sportarena.com з посиланням на AS.

Українець хоче отримувати більше ігрової практики.

У головного тренера "бланкос" Карло Анчелотті відбулася зустріч із президентом клубу Флорентіно Пересом, на якій обговорювалися плани на літнє трансферне вікно. Італійський наставник хоче підписати голкіпера-ветерана як дублера Тібо Куртуа, який є недоторканним футболістом стартового складу.

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У послугах Луніна зацікавлені німецькі "Баєр" та "Боруссія" (Дортмунд). Контракт Андрія з "Реалом" діє до літа 2024 року.

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