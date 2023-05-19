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Міністри спорту країн ЄС виступили проти допуску росіян до Олімпіади-2024

Бойкот Ігор не обговорювався.

Міністри спорту країн ЄС виступили проти допуску росіян до Олімпіади-2024
Фото: ukrinform.ua

Міністри спорту країн Євросоюзу на засіданні у Брюсселі знову заявили про свою незгоду з поверненням російських та білоруських спортсменів у міжнародний спорт, повідомляє Inside the Games.

Це питання обговорювалося в ході наради на тему "Права людини на міжнародних спортивних заходах".

"Ряд міністрів заявили про солідарність з Україною і висловили рішучу незгоду за участь росіян і білорусів в міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські і Паралімпійські ігри в Парижі в 2024 році.

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Бойкот Олімпійських ігор на засіданні не обговорювався", - йдеться у заяві за підсумками зустрічі.

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