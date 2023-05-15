Керманич "Борнмута" оцінив дебют Забарного в стартовому складі

У рамках 36-го туру Англійської прем'єр-ліги клуб Іллі Забарного "Борнмут" грав у Лондоні проти "Крістал Пелас" і поступився – 0:2.

Зазначимо, матч на "Селхерст Парк" став дебютним для Забарного в основному складі "вишень".

Головний тренер "Борнмута" Гарі О'Ніл оцінив виступ українця в історичному для нього поєдинку.

"Для нього це була перша гра в Прем'єр-лізі у стартовому складі проти команди, що добре атакує. Він показав свої якості, були хороші моменти.

Не маю сумніву, що він додасть. Це один із небагатьох позитивних моментів у цьому матчі. Він грав добре, просто команда не зіграла на своєму звичному рівні", - наводить слова О'Ніла клубна пресслужба. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що з моменту свого переходу з "Динамо" в "Борнмут" у січні цього року 20-річний Забарний взяв участь у трьох матчах у складі англійської команди.

Додамо, що незважаючи на поразку в Лондоні, "Борнмут" зберіг прописку в АПЛ на наступний сезон. Наразі команда розташовується на 14-му місці у турнірній таблиці.