Зінченко не допоможе "Арсеналу" у боротьбі за чемпіонство, - ЗМІ

Лондонський "Арсенал", який веде з "Манчестер Сіті" відчайдушну боротьбу за перше з 2004 року чемпіонство в АПЛ, залишилося провести три матчі.

Проте, "каноніри" перед заключним етапом сезону зазнали суттєвої втрати.

Як повідомляє The Athletic, крайній захисник Олександр Зінченко отримав травму та не допоможе команді до кінця сезону. Це сталося ще у матчі попереднього туру проти "Ньюкасла" (2:0), у якому 26-річного українця було замінено на 61-й хвилині.

Крім того, Олександр не зіграє за збірну України у червневих матчах. Повідомляється, що Зінченко буде готовий повернутися на поле лише у липні.

У червні Україна зіграє з Мальтою та Північною Македонією у рамках відбору до Євро-2024.

Нинішнього сезону Зінченко взяв участь у 33 матчах у всіх турнірах. На його рахунку 1 гол та 2 асисти.