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Зінченко не допоможе "Арсеналу" у боротьбі за чемпіонство, - ЗМІ

Українець вилетів до кінця сезону через травму литкового м'яза.

Зінченко не допоможе "Арсеналу" у боротьбі за чемпіонство, - ЗМІ
Олександр Зінченко
Фото: EPA/UPG

Лондонський "Арсенал", який веде з "Манчестер Сіті" відчайдушну боротьбу за перше з 2004 року чемпіонство в АПЛ, залишилося провести три матчі.

Проте, "каноніри" перед заключним етапом сезону зазнали суттєвої втрати.

Як повідомляє The Athletic, крайній захисник Олександр Зінченко отримав травму та не допоможе команді до кінця сезону. Це сталося ще у матчі попереднього туру проти "Ньюкасла" (2:0), у якому 26-річного українця було замінено на 61-й хвилині.

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Крім того, Олександр не зіграє за збірну України у червневих матчах. Повідомляється, що Зінченко буде готовий повернутися на поле лише у липні.

У червні Україна зіграє з Мальтою та Північною Македонією у рамках відбору до Євро-2024.

Нинішнього сезону Зінченко взяв участь у 33 матчах у всіх турнірах. На його рахунку 1 гол та 2 асисти.

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