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Угорщина відмовилася від проведення ЧЄ з фігурного катання через "війну в сусідній країні"

У заяві місцевої федерації наголошується, що це сильно вплинуло на економічну ситуацію.

Угорщина відмовилася від проведення ЧЄ з фігурного катання через "війну в сусідній країні"
Фото: isu.org

Угорщина ухвалила рішення відмовитися від проведення чемпіонату Європи з фігурного катання наступного року, повідомляє isport.ua.

Місцева федерація ковзанярського спорту оголосила, що рішення ухвалено у зв'язку з "тривалою війною в сусідній країні", яка впливає на економіку і ціни на енергоносії.

"У зв'язку з тривалою війною в сусідній країні, її впливом на економіку і цінами на енергоносії, які суттєво впливають на ковзанярський спорт, Угорська національна асоціація ковзанярського спорту після тривалого розгляду відмовляється від чемпіонату Європи з фігурного катання і танців на льоду 2024 року.

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Асоціація відмовила Міжнародному союзу ковзанярів (ISU) в організації через відсутність належних фінансових ресурсів для організації якісних змагань", - ідеться в заяві.

Нагадаємо, що країна планувала прийняти ЧЄ-2024 у Будапешті. Цього року континентальна першість відбулася у Фінляндії.

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