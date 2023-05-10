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Україна виборола другу медаль на етапі Кубка світу з кульової стрільби

Знову срібну.

Україна виборола другу медаль на етапі Кубка світу з кульової стрільби
Олена Костевич
Фото: dsmsu.gov.ua

Збірна України з кульової стрільби виборола другу медаль на етапі Кубка світу, що проходить у Баку.

Олімпійська чемпіонка Афін-2004, дворазова чемпіонка світу Олена Костевич була другою у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів, поступившись гречанці Ганні Коракакі 0,7 бала.

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Нагадаємо, кількома годинами раніше медаль аналогічної гідності у тій же дисципліні, але серед чоловіків завоював Олег Омельчук.

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