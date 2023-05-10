Україна виборола другу медаль на етапі Кубка світу з кульової стрільби

Збірна України з кульової стрільби виборола другу медаль на етапі Кубка світу, що проходить у Баку.

Олімпійська чемпіонка Афін-2004, дворазова чемпіонка світу Олена Костевич була другою у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів, поступившись гречанці Ганні Коракакі 0,7 бала.

The second final of the day was 10m Air Pistol Women with the following results:



🥇KORAKAKI Anna 🇬🇷

🥈KOSTEVYCH Olena 🇺🇦

🥉SANGWAN Rhythm 🇮🇳



The fourth place was taken by KIM Bomi 🇰🇷#ISSF #WINNER #worldcup #paris2024 #olympic #olympics pic.twitter.com/KLRQYfjb0N — ISSF (@issf_official) May 10, 2023

Нагадаємо, кількома годинами раніше медаль аналогічної гідності у тій же дисципліні, але серед чоловіків завоював Олег Омельчук.