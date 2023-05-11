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Печерський суд Києва продовжив терміни слідства у справі керівництва УАФ

Слідство продовжено до 23 листопада.

Печерський суд Києва продовжив терміни слідства у справі керівництва УАФ
Юрій Запісоцкий і Андрій Павелко
Фото: facebook.com/ffukraine

Печерський суд міста Києва продовжив терміни слідства у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу штучних футбольних полів, повідомляє sportarena.com.

Слідство триватиме до 23 листопада. Зазначимо, що у цій справі головними підозрюваними є президент УАФ Андрій Павелко та генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

Нагадаємо, що Печерський суд столиці призначив голові УАФ запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці, до 22 січня 2023 року. Проте Павелко мав можливість внесення застави, чим і скористалися в УАФ, заплативши близько 10 млн гривень.

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В УАФ вважають, що ці рішення щодо Павелка та Запісоцького не мають законної сили, оскільки ще не розглянуті апеляції щодо попереднього рішення.

УАФ вважає весь процес роботою на замовлення від колишніх керівників асоціації.

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