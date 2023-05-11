У рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів на "Сан-Сіро" відбулося чергове Derby della Madonnina – зустріч між "Міланом" та "Інтером".

У ролі номінальних господарів виступали футболісти "Мілана", які вже на 11-й хвилині програвали – 0:2. Голи записали собі в актив Едін Джеко та ексгравець "Шахтаря" Генріх Мхитарян.

Особливо гарним був гол боснійського форварда гостей. Зазначимо, що Джеко став другим найвіковішим автором голу у півфіналі ЛЧ - Едын забив гол у віці 37 років та 54 днів.

Рекорд належить Райану Гіггзу, який у 2011 році відзначився у воротах "Шальке", коли легенді "Манчестер Юнайтед" було 37 років і 148 днів.

#OJOALDATO - Dzeko (37 años y 54 días) es el SEGUNDO jugador más veterano que marca en una semifinal/final de la UEFA Champions League, sólo por detrás de Ryan Giggs (que le marcó al Schalke en 2011 con 37 años y 148 días). pic.twitter.com/Erh6zLwKRX — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) May 10, 2023

Блискуче проведений Nerazzurri дебют поєдинку визначив підсумкового переможця першого півфінального матчу, а може, і всього протистояння.

3 - For the third time in history Inter have beaten Milan three times in the same season, after 1973/74 (4) and 1994/95. Tris.#MilanInter #ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/aF0L6fzQvq — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 10, 2023

Додамо, що "Інтер" переміг "Мілан" вже тричі за один сезон (загальний рахунок - 3:1), що трапилося лише втретє в історії. Раніше це відбувалося у сезоні-1973/74 (4 перемоги) та 1994/95 (3 перемоги).

За тиждень команди знову зійдуться на "Сан-Сіро". У ролі номінальних господарів виступатимуть підопічні Симона Індзагі.

Огляд матчу "Мілан" - "Інтер".