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Гол ексгравця "Шахтаря" допоміг "Інтеру" здобути перемогу над "Міланом" у півфіналі Ліги чемпіонів

Nerazzurri забили два голи своїм землякам.

Гол ексгравця "Шахтаря" допоміг "Інтеру" здобути перемогу над "Міланом" у півфіналі Ліги чемпіонів
"Інтер"
Фото: EPA/UPG

У рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів на "Сан-Сіро" відбулося чергове Derby della Madonnina – зустріч між "Міланом" та "Інтером".

У ролі номінальних господарів виступали футболісти "Мілана", які вже на 11-й хвилині програвали – 0:2. Голи записали собі в актив Едін Джеко та ексгравець "Шахтаря" Генріх Мхитарян.

Особливо гарним був гол боснійського форварда гостей. Зазначимо, що Джеко став другим найвіковішим автором голу у півфіналі ЛЧ - Едын забив гол у віці 37 років та 54 днів.

Рекорд належить Райану Гіггзу, який у 2011 році відзначився у воротах "Шальке", коли легенді "Манчестер Юнайтед" було 37 років і 148 днів.

Блискуче проведений Nerazzurri дебют поєдинку визначив підсумкового переможця першого півфінального матчу, а може, і всього протистояння.

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Додамо, що "Інтер" переміг "Мілан" вже тричі за один сезон (загальний рахунок - 3:1), що трапилося лише втретє в історії. Раніше це відбувалося у сезоні-1973/74 (4 перемоги) та 1994/95 (3 перемоги).

За тиждень команди знову зійдуться на "Сан-Сіро". У ролі номінальних господарів виступатимуть підопічні Симона Індзагі.

Огляд матчу "Мілан" - "Інтер".

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