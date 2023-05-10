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РУСАДА, як і раніше, не відповідає Всесвітньому антидопінговому кодексу, - WADA

Опубліковано пресреліз.

РУСАДА, як і раніше, не відповідає Всесвітньому антидопінговому кодексу, - WADA
Фото: wada-ama.org

Пресслужба Всесвітнього антидопінгового агенства (WADA) опублікувала реліз про засідання Виконавчого комітету організації, яке напередодні пройшло у Монреалі.

"Виконком отримав оновлену інформацію про поточний статус РУСАДА, яке, як і раніше, не відповідає Всесвітньому антидопінговому кодексу", — йдеться у релізі.

"Це пов'язано з рішенням Спортивного арбітражного суду від 2020 року про визнання РУСАДА невідповідним вимогам та застосування низки наслідків для російського спорту терміном на два роки.

РУСАДА залишатиметься невідповідним доти, доки WADA не зможе переконатися, що воно виконує кожну з умов відновлення, викладених CAS", - зазначено у релізі.

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Нагадаємо, 28 квітня президент РФ Володимир Путін наділив Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) повноваженням встановлювати антидопінгові норми. До цього згідно із законом відповідальним за затвердження антидопінгових норм був Мінспорт.

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