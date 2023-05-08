"Львів" офіційно залишає УПЛ

У рамках 25-го туру Української прем'єр-ліги "Рух" розгромив "Інгулець" – 3:0 та залишив передостаннє місце у турнірній таблиці. Місце львів'ян посів "Металіст", який напередодні мінімально переміг "Львів" (1:0) та, як виявилося, лише добу посідав 14-те місце у турнірній таблиці.

Щодо самого ФК "Львів", то перемога земляків із "Руху" автоматично відправила його до Першої ліги – за три тури до фінішу його відставання від "Руха" та "Металіста" становить уже 11 та 9 очок відповідно, при цьому "Львів" має гірші показники у очних зустрічах із харків'янами. - поразка 0:1 та нічия 1:1.