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Україна завоювала друге "золото" на етапі Кубка світу з артистичного плавання

Турнір проходив у Франції.

Україна завоювала друге "золото" на етапі Кубка світу з артистичного плавання
Фото: https://suspilne.media/sport/

Збірна України з артистичного плавання виграла третю нагороду на етапі Кубка світу, що проходив у французькому Монпельє.

Українська команда в складі Марти Федіної, Вероніки Гришко, Софії Мацієвської, Дарії Мошинської, Ангелини Овчинникової, Валерії Тищенко, Влади та Марини Олексійових з результатом 260,2750 бали здобула золоті медалі в акробатичній групі.

Додамо, що другий і третій рядок відповідно розподілили команди США (252,0000) та Китаю (247,0583).

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Зазначимо, що українки завоювали в Монпельє 2 "золота" та одну "бронзу".

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