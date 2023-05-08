Україна завоювала друге "золото" на етапі Кубка світу з артистичного плавання

Збірна України з артистичного плавання виграла третю нагороду на етапі Кубка світу, що проходив у французькому Монпельє.

Українська команда в складі Марти Федіної, Вероніки Гришко, Софії Мацієвської, Дарії Мошинської, Ангелини Овчинникової, Валерії Тищенко, Влади та Марини Олексійових з результатом 260,2750 бали здобула золоті медалі в акробатичній групі.

Додамо, що другий і третій рядок відповідно розподілили команди США (252,0000) та Китаю (247,0583).

Зазначимо, що українки завоювали в Монпельє 2 "золота" та одну "бронзу".