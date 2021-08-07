Фото: ЕРА/UPG

Збірна України з артистичного плавання виборола на Олімпіаді-2020 у Токіо бронзову медаль.

До складу команди увійшли Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко і Єлизавета Яхно.

Ця командна медаль стала першою в історії України для спортсменів, які змагаються в артистичному плаванні.

“Ваша командна робота вражає! Україна пишається вами”, – привітав спортсменок президент Володимир Зеленський.

Ще одна історична «бронза» в артистичному плаванні на #Олімпіаді @Tokyo2020! Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно, ваша командна робота вражає! 🇺🇦 пишається вами! pic.twitter.com/CBf8qxkZnK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2021

Як пише "Суспільне", змагання в довільній програмі українки розпочинали в статусі фавориток на "бронзу". Після технічної програми збірна посідала третє місце, поступаючись командам ОКР і Китаю та випереджаючи Японію на 0.9 бала.

У своєму фінальному виході Україна успішно впоралася з програмою та заробила високі 96.0333 бала. Почувши оцінки, синхроністки закричали від здивування. За 96 зазвичай отримують китаянки та ОКР.

Срібних призерок з Китаю вони ще не наздоганяють, але таким чином показали готовність конкурувати за вищі місця в майбутньому.