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"Парі Сен-Жермен" може використовувати Ейфелеву вежу для презентації Мессі

Парижани хочуть повторити івент з Неймаром.

"Парі Сен-Жермен" може використовувати Ейфелеву вежу для презентації Мессі
Неймар чекає Мессі в ПСЖ
Фото: EPA/UPG

"Парі Сен-Жермен" планує задіяти Ейфелеву вежу для презентації нападника Ліонеля Мессі, стверджує Lance.

За інсайдерською інформацією, парижани орендували вежу на 10 серпня.

Нагадаємо, в 2017 році ПСЖ вже задіяв Ейфелеву вежу, щоб оголосити про трансфер Неймара.

Раніше "Барселона" оголосила, що не змогла перепідписати контракт з Мессі, який покинув клуб вільним агентом.

Мессі грав за "Барселону" з літа 2000 року. Він став найтитулованішим гравцем "Барси" за всю історію. Разом з командою він здобув 10 перемог в Ла Лізі, по 7 – в Кубку і Суперкубку Іспанії, 4 – в Лізі чемпіонів, по 3 – у Суперкубку Європи і на клубному ЧС.

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