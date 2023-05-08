Міжнародна федерація дзюдо пояснила своє рішення про допуск росіян до ЧС-2023

У Міжнародній федерації дзюдо (IJF) вважають несправедливим відсторонення російських спортсменів від турнірів.

"Наша робота полягає тільки в тому, щоб об'єднувати людей, і, згідно з Організації Об'єднаних Націй, ми не можемо піддавати дискримінації людей за місцем їх народження, походженням, релігії або будь-якого іншого аспекту.

Ми займаємося дзюдо, і ми тут, щоб об'єднувати людей, і ми одна дзюдоїстська сім'я. З того моменту, як вийшли рекомендації МОК, ми відразу ж вжили заходів у зв'язку з близькістю чемпіонату світу. Не будемо забувати, що ми наближаємося до Олімпійських ігор, почалася кваліфікація в Париж-2024. Це дуже важливий момент", - заявив в інтерв'ю Insidethgames генеральний директор IJF Влад Марінеску.

"Несправедливо, якби ми не дали спортсменам шанс пройти кваліфікацію до Парижу-2024. Адже кваліфікація почалася в Монголії ще в минулому році. Шкодую, що українські спортсмени не зможуть брати участь.

Ми дуже раді їх участі, і я впевнений, що завдяки цінностям спорту дзюдо може вийти за рамки будь-якої політики. Багато спортсменів, які змагаються тут, знають один одного все життя. Вони разом змагалися за багато років до цього конфлікту. Це спорт, і тут немає місця політиці", - зазначив Марінеску.

Відзначимо, що на ЧС-2023 у Досі (Катар) виступлять 17 російських дзюдоїстів під нейтральним прапором.

Міністр молоді та спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт розкритикував рішення IJF про допуск росіян до ЧС.

Нагадаємо, збірна України бойкотувала турнір через допуск росіян і білорусів.