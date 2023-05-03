Україна раніше знялася зі світової першості.

Польська асоціація дзюдо закликала відкликати рішення про допуск росіян та білорусів до ЧС-2023, повідомляє пресслужба Федерації дзюдо України.

Президент польської Асоціації Яцек Завадка надіслав відповідного листа на адресу президента Міжнародної федерації дзюдо (IJF) Маріуса Візера.

Нагадаємо, IJF дозволила спортсменам з Росії та Білорусі виступати під нейтральним прапором на міжнародних змаганнях під своєю егідою. Після спеціальної перевірки було відкликано ліцензії для восьми спортсменів із РФ. Підписуйтесь на наш Youtube канал

Федерація дзюдо України офіційно підтвердила, що не братиме участі у чемпіонаті світу-2023 через допуск росіян та білорусів до змагань.

ЧС-2023 стартує 7 травня в столиці Катару Досі.