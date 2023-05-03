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Польська асоціація дзюдо закликала відкликати рішення про допуск росіян та білорусів до ЧС-2023

Україна раніше знялася зі світової першості.

Польська асоціація дзюдо закликала відкликати рішення про допуск росіян та білорусів до ЧС-2023
Фото: ijf.org

Польська асоціація дзюдо закликала відкликати рішення про допуск росіян та білорусів до ЧС-2023, повідомляє пресслужба Федерації дзюдо України.

Президент польської Асоціації Яцек Завадка надіслав відповідного листа на адресу президента Міжнародної федерації дзюдо (IJF) Маріуса Візера.

Нагадаємо, IJF дозволила спортсменам з Росії та Білорусі виступати під нейтральним прапором на міжнародних змаганнях під своєю егідою. Після спеціальної перевірки було відкликано ліцензії для восьми спортсменів із РФ.

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Федерація дзюдо України офіційно підтвердила, що не братиме участі у чемпіонаті світу-2023 через допуск росіян та білорусів до змагань.

ЧС-2023 стартує 7 травня в столиці Катару Досі.

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