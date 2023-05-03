У заключному матчі 34-го туру АПЛ на "Емірейтс" пройшло лондонське дербі – номінальний лідер чемпіонату "Арсенал" приймав "Челсі", що потрапив у глибоке піке.

Дива не сталося. До 34-ї хвилини для "Челсі" все було закінчено – дубль капітана команди Мартіна Едегора та гол Габріеля Жезуса забезпечив господарям комфортну перевагу перед перервою – 3:0.

Все, на що спромоглися підопічні Френка Лемпарда у другій половині матчу – це скоротити відставання у рахунку – 3:1.

У складі господарів перші 73 хвилини відіграв Олександр Зінченко.

У складі гостей на 71-й хвилині на полі з'явився Михайло Мудрик. Підписуйтесь на наш Youtube канал Зінченка було визнано одним із найкращих у "Арсеналі", а Мудрик отримав одну з найвищих оцінок у "Челсі".

Додамо, що "Челсі" зазнав четвертої поразки поспіль у Прем'єр-лізі та продовжив серію без перемог до семи матчів.

У свою чергу, "каноніри" на 2 очки випереджають "МанСіті", при 2-х іграх у запасі у "містян".

Огляд матчу "Арсенал" - "Челсі".