У заключному матчі 34-го туру АПЛ на "Емірейтс" пройшло лондонське дербі – номінальний лідер чемпіонату "Арсенал" приймав "Челсі", що потрапив у глибоке піке.
Дива не сталося. До 34-ї хвилини для "Челсі" все було закінчено – дубль капітана команди Мартіна Едегора та гол Габріеля Жезуса забезпечив господарям комфортну перевагу перед перервою – 3:0.
Все, на що спромоглися підопічні Френка Лемпарда у другій половині матчу – це скоротити відставання у рахунку – 3:1.
У складі господарів перші 73 хвилини відіграв Олександр Зінченко.
У складі гостей на 71-й хвилині на полі з'явився Михайло Мудрик.
Додамо, що "Челсі" зазнав четвертої поразки поспіль у Прем'єр-лізі та продовжив серію без перемог до семи матчів.
У свою чергу, "каноніри" на 2 очки випереджають "МанСіті", при 2-х іграх у запасі у "містян".