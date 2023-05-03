Посол України в Ірландії закликала бойкотувати віскі Jameson
Посол України в Ірландії закликала бойкотувати віскі Jameson
Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
«Американський пиріг». Чим завершився візит президента Південної Кореї до США
«Американський пиріг». Чим завершився візит президента Південної Кореї до США
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
США можуть вперше в історії оголосити борговий дефолт уже в червні, – Єллен
США можуть вперше в історії оголосити борговий дефолт уже в червні, – Єллен
Рада спростила процедуру ВЛК
Рада спростила процедуру ВЛК
Євробачення-2023: вершники лялькового апокаліпсису та рожеві поні
Євробачення-2023: вершники лялькового апокаліпсису та рожеві поні
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Тривалість війни. Про інші засоби
Тривалість війни. Про інші засоби
ГоловнаСпорт

Очна дуель Зінченко та Мудрика в АПЛ закінчилася перемогою "Арсеналу"

Дуель тривала 2 хвилини.

Очна дуель Зінченко та Мудрика в АПЛ закінчилася перемогою "Арсеналу"
"Арсенал"
Фото: EPA/UPG

У заключному матчі 34-го туру АПЛ на "Емірейтс" пройшло лондонське дербі – номінальний лідер чемпіонату "Арсенал" приймав "Челсі", що потрапив у глибоке піке.

Дива не сталося. До 34-ї хвилини для "Челсі" все було закінчено – дубль капітана команди Мартіна Едегора та гол Габріеля Жезуса забезпечив господарям комфортну перевагу перед перервою – 3:0.

Все, на що спромоглися підопічні Френка Лемпарда у другій половині матчу – це скоротити відставання у рахунку – 3:1.

У складі господарів перші 73 хвилини відіграв Олександр Зінченко.

У складі гостей на 71-й хвилині на полі з'явився Михайло Мудрик.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
Зінченка було визнано одним із найкращих у "Арсеналі", а Мудрик отримав одну з найвищих оцінок у "Челсі".

Додамо, що "Челсі" зазнав четвертої поразки поспіль у Прем'єр-лізі та продовжив серію без перемог до семи матчів.

У свою чергу, "каноніри" на 2 очки випереджають "МанСіті", при 2-х іграх у запасі у "містян".

Огляд матчу "Арсенал" - "Челсі".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies