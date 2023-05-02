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Міжнародна федерація дзюдо не допустила вісьмох росіян до участі на ЧС-2023

Україна бойкотує турнір через участь дзюдоїстів Росії та Білорусі

Міжнародна федерація дзюдо не допустила вісьмох росіян до участі на ЧС-2023
Фото: ijf.org

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) відмовила у допуску на чемпіонат світу-2023 у Досі (Катар) восьми російським спортсменам, повідомляє пресслужба IJF.

"Виконком IJF отримав список запропонованих учасників та доручив провести незалежну перевірку спортсменів та делегатів, щоб переконатися, що вони не здійснювали військову пропаганду під час професійної діяльності, а також у соціальних мережах.

До участі у чемпіонаті світу з дзюдо 2023 року та у змаганнях IJF допущені лише спортсмени, які працюють у Федеральному тренувальному спортивному центрі збірних команд Росії, а також спортсмени, про яких не було виявлено інформацію про підтримку російського вторгнення в Україну.

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Після проведення ретельних розслідувань вісім членів делегації було виключено зі списку учасників після голосування у Виконавчому комітеті. Рішення було прийнято згідно з правилами, політикою IJF та принципом чесної гри.

Міжнародна федерація дзюдо продовжуватиме стежити за ситуацією та проводити подальші розслідування, щоб гарантувати, що всі спортсмени беруть участь у змаганнях етично та відповідно до правил та положень спорту та цінностей дзюдо", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Україна бойкотує турнір через допуск росіян та білорусів до змагань.

ЧС-2023 стартує 7 травня.

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