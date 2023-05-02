На медіа-сервісі Megogo покажуть надихаючий документальний фільм “24” про життя і боротьбу українських волейболістів після початку широкомасштабної війни.

Прем’єра нової стрічки, яка була знята Тарасом Герегою та Павлом Черепіним за підтримки компанії Епіцентр, відбудеться на Megogo вже 2 травня. Ще до офіційного релізу в Україні картина отримала низку престижних світових нагород. Фільм був відзначений на Міжнародному фестивалі спортивних фільмів у Франції та Ізмірському міжнародному фестивалі фільмів про біженців, що проходить в Туреччині.

“Всупереч повномасштабному вторгненню, яке повністю змінило звичне життя всіх без виключення українців, в минулому році наші волейболісти досягли найвидатнішого результату в історії країни. Вони не тільки потрапили до вісімки найкращих команд світу, а й отримали історичний шанс кваліфікуватися на Олімпіаду. Впевнений, що світ повинен знати про героїзм та досягнення українців”, - розповідає співавтор фільму Тарас Герега.

Документалка розпочинається з неймовірної історії українських братів, які мріяли стати світовими зірками волейболу, але натомість стали вимушеними біженцями після вторгнення 24-го лютого. Їхні особисті труднощі та перемоги переплітаються з подорожжю української збірної з волейболу, яка отримує шанс змагатися на Чемпіонаті світу як 24-та команда глобального рейтингу, а в підсумку здобуває можливість пройти на Олімпіаду 24 року.

“Як режисер, я завжди захоплювався розповіддю історій, які мають силу надихати і впливати на життя людей. У фільмі "24" я хотів заглибитися в життя сім'ї, яка була змушена покинути свій дім через війну, але продовжила займатися спортом. Як продюсер, я пишався тим, що був свідком великої подорожі української збірної з волейболу на Чемпіонаті світу 2022 року, найкращого результату в історії на сьогоднішній день. Як українець, я волів би не мати таких збігів та подій, як ті, що ми зустріли під час створення "24". Але якщо ми опинилися в таких умовах, ми повинні зробити все можливе, щоб розповісти світові правдиву історію”, - пояснює Павло Черепін.

Зазначимо, що документальна стрічка “24” стала вже четвертим спільним кінопроєктом Тараса Гереги та Павла Черепіна. Раніше вони зняли фільми “Особлива атмосфера”, “П’ять фіналів” та “Лінія атаки” які отримали мільйони переглядів в Україні, а також нагороди міжнародних фестивалів документальних фільмів.