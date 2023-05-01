Збірна України з баскетболу отримала суперніків в пре-олімпійській кваліфікації

Турнір пройде у Стамбулі з 12 по 20 серпня.

Чоловіча збірна України з баскетболу дізналася про суперників з пре-кваліфікації олімпійського турніру, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України (ФБУ).

За підсумками жеребкування команда Віталія Степановського потрапила в одну групу з Туреччиною, Болгарією та Ісландією.

Для виходу до основного кваліфікаційного турніру Україні потрібно стати однією з двох найкращих на груповому етапі, а потім виграти плей-оф, який стартує з півфіналу. Усі матчі відбудуться у Стамбулі з 12 по 20 серпня 2023 року.

Лише переможці пре-кваліфікаційних турнірів отримають місця на олімпійському кваліфікаційному турнірі, який пройде вже наступного року.