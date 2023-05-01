Збірна України з гандболу не вийшла на Євро-2024

Чоловіча збірна України з гандболу провела останній матч кваліфіцації чемпіонату Європи-2024.

Суперником була збірна Румунії.

Для проходу на Євро нашій команді необхідно було вигравати з перевагою 8 м'ячів. Однак максимум, що вдавалося зробити українцям у ході матчу – це створення гандикапу у 6 м'ячів.

Підсумкова перемога (31:26) залишила збірну України на останньому місці квартету.

Турнірна таблиця. Група 4.

Австрія - 12 очок (+21) Румунія - 4 (0) Фарерські острови - 4 (-5) Україна - 4 (-16).

Уже вп'яте з останніх шести наша збірна не може пройти кваліфікацію на Євро.