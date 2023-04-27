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Федерація боксу США припинила членство в IBA і подала заявку до World Boxing

IBA очолює росіянин Умар Кремльов.

Федерація боксу США припинила членство в IBA і подала заявку до World Boxing
Фото: gbboxing.org.uk

Федерація боксу США (USA Boxing) оголосила про припинення членства в Міжнародній боксерській асоціації (IBA) через те, що IBA виявила неповагу до олімпійського статуту та руху, а також до своїх принципів, повідомляє sportarena.com з посиланням на Team USA.

USA Boxing вже подала заявку на вступ до новоствореної World Boxing, яка має намір зберегти світовий бокс в олімпійському русі. Орган очолює Тимчасова рада з представників федерацій Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Філіппін, Швеції та США.

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Нагадаємо, IBA дозволила російським та білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях з використанням національної символіки. Через ці дії асоціації відмовилися від участі у жіночому та чоловічому чемпіонатах світу Україна, Велика Британія, США, Польща та низка інших країн.

Президентом IBA залишається росіянин Умар Кремльов.

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