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Російські та білоруські тенісисти поступово підписують декларацію нейтральності для участі в Вімблдоні, - ЗМІ

Час ще є.

Російські та білоруські тенісисти поступово підписують декларацію нейтральності для участі в Вімблдоні, - ЗМІ
Фото: Eurosport

Організатори єдиного в сезоні трав’яного мейджора - Wimbledon повідомили, що низка російських та білоруських тенісистів уже підписали декларації нейтральності для участі у турнірі, інформує reuters.com.

Повідомляється, що текст декларацій було розроблено після консультацій з урядом Великої Британії та керівними тенісними організаціями.

Організатори прийматимуть підписи до кінця подання заявок на участь у турнірі.

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Раніше повідомлялося, щоВімблдон перерахує із кожного проданого квитка 1£ на допомогу Україні.

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