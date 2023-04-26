Російські та білоруські тенісисти поступово підписують декларацію нейтральності для участі в Вімблдоні, - ЗМІ

Час ще є.

Організатори єдиного в сезоні трав’яного мейджора - Wimbledon повідомили, що низка російських та білоруських тенісистів уже підписали декларації нейтральності для участі у турнірі, інформує reuters.com.

Повідомляється, що текст декларацій було розроблено після консультацій з урядом Великої Британії та керівними тенісними організаціями.

Організатори прийматимуть підписи до кінця подання заявок на участь у турнірі.

Раніше повідомлялося, щоВімблдон перерахує із кожного проданого квитка 1£ на допомогу Україні.