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"Шахтар" підтримав ідею створення Союзу європейських клубів

Організацію має намір очолити президент іспанської Ла Ліги.

"Шахтар" підтримав ідею створення Союзу європейських клубів
Сергій Палкін
Фото: ФК "Шахтар"

"Шахтар" підтримує ідею створення Союзу європейських клубів (UEC), який має намір очолити президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас, заявив генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

Він вважає, що ця організація підтримає малі та середні клуби.

"Я вірю, що ця організація підтримає малі та середні клуби та збере їх усіх за одним столом. Я відчуваю, що основна увага приділяється 25 великим клубам, майже всі вони представлені. Вони завжди підтримують лише великі клуби, і це найважливіша проблема. Без маленьких клубів немає футболу. Він перестане існувати повністю", – цетує Палкіна theathletic.com.

UEC вважає, що близько 1400 професійних клубів у Європі не мають права голосу та мають бути представлені у керівних органах УЄФА так само, як клуби-члени Асоціації європейських клубів (ECA).

"Наразі "Шахтар" позивається до ФІФА з приводу рішення цієї організації, яке дозволило легіонерам українських команд в односторонньому порядку залишати клуб на правах оренди і без будь-якої компенсації.

"ECA мовчить про все, що робитиме ФІФА. Я хочу, щоб вони вирішували проблеми, а не ховалися. Боюся за цей меморандум про порозуміння. Якщо ви підштовхуєте нас на мовчання з приводу всього, хоч би що робила ФІФА, мені така ситуація не подобається. Середні та маленькі клуби відчувають, що щось не так. ECA та ФІФА мають це розуміти. Усі мають зрозуміти, що щось іде не так, і визнати це", - зазначив генеральний директор "Шахтаря".

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Я говорю вам, що цей союз буде набагато, набагато більшим, ніж інші і, нарешті, набагато впливовішим, тому що гроші – це ще не все у житті.

Ми бачимо, що(великі клуби хочуть здійснити цю революцію лише заради грошей, а не для того, щоб створити щось гарне для спорту. Агенти кажуть клубам: не платіть "Шахтарю", гравці стануть безкоштовними, просто заплатіть мені", - наголосив Палкін.

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