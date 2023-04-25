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У Усика спростували слова Чжілея про початок переговорів про бій

Виявляється, що навіть натяку не було

У Усика спростували слова Чжілея про початок переговорів про бій
Чжан Чжілей
Фото: fightnews.info

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Олександр Красюк  заявив, що вони не вели переговори з претендентом Чжаном Чжілеєм (25-1-1, 20 КО).

Раніше китайський боксер повідомив, що його команда вже контактувала з представниками Усика.

"Неправда. Навіть ніякого натяку не було", - цетує Красюка xsport.ua.

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Чжилей раніше переміг Джо Джойса і став тимчасовим чемпіоном за версією WBO. Зараз по черговості захистів Усика пріоритет має WBA і їх претендент Даніель Дюбуа, потім IBF – Філіп Хргович.

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