Усик зберіг чемпіонство в оновленому рейтингу The Ring у хевівейті

Авторитетне боксерське видання The Ring на своєму офіційному сайті опублікувало черговий рейтинг найкращих бійців суперважкого дивізіону.

На вершині рейтингу не було жодних змін. Власником поясу The Ring залишається чемпіон світу WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО).

Першим претендентом на усунення українця з Олімпу, як і раніше, є

володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO).

Другим-третім йдуть ексчемпіони світу Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 KO) та Ентоні Джошуа (25-3, 22 KO).

На четверту позицію після дострокової перемоги у шостому раунді над Джо Джойсом вирвався новоспечений тимчасовий чемпіон WBO Чжан Чжилей, який до цього не входив до топ-10.

Оновлений рейтинг топ-10 найкращих суперважковаговиків світу за версією The Ring:

Чемпіон – Олександр Усик (Україна)