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Відоме ім'я наступного потенційного суперника Ф'юрі

І це не Усик, Вайлдер або Джошуа.

Відоме ім'я наступного потенційного суперника Ф'юрі
Боб Арум
Фото: EPA/UPG

Промоутер володаря титулу WBC в суперважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) Боб Арум назвав ім'я можливого суперника "Циганського короля".

"Тайсон проводив відпустку в Італії зі своєю родиною. Він уже повернувся в Англію, і ми ведемо переговори в пошуках кращого доступного суперника, щоб битися з ним влітку в Великобританії. Можливо, це буде Енді Руїс", - заявив Арум в інтерв’ю youtube-каналу CornermanBoxing.

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Якщо так і буде, то на двобої з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО) можна поставити остаточний жирний хрест

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