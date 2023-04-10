І це не Усик, Вайлдер або Джошуа.

Промоутер володаря титулу WBC в суперважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) Боб Арум назвав ім'я можливого суперника "Циганського короля".

"Тайсон проводив відпустку в Італії зі своєю родиною. Він уже повернувся в Англію, і ми ведемо переговори в пошуках кращого доступного суперника, щоб битися з ним влітку в Великобританії. Можливо, це буде Енді Руїс", - заявив Арум в інтерв’ю youtube-каналу CornermanBoxing. Підписуйтесь на наш Youtube канал

Якщо так і буде, то на двобої з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО) можна поставити остаточний жирний хрест