Африканська конфедерація футболу підтримала заявку Марокко на проведення ЧС-2030

Виконавчий комітет Африканської конфедерації футболу (CAF) підтримав участь Марокко у заявці на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року.
"Одноголосне рішення на підтримку заявки Марокко на проведення чемпіонату світу з футболу, прийняте виконавчим комітетом Африканської конфедерації футболу, означає, що заявка Марокко тепер є заявкою всього африканського континенту.
Ми зосереджені на тому, щоб Африка знову прийняла чемпіонат світу з футболу, і прагнемо зробити все, щоб це відбулося", - цетує главу CAF Патріса Мотсепа xsport.ua.
Раніше король Марокко Мухаммед IV підтвердив подачу спільної з Іспанією та Португалією заявки на проведення ЧС-2030.
Нагадаємо,
Україна подала спільну заявку з Іспанією та Португалією на проведення Чемпіонату світу 2030 року з футболу. Але, нашу країну в цій заявці може змінити Марокко.