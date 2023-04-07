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Африканська конфедерація футболу підтримала заявку Марокко на проведення ЧС-2030

Марокко може замінити Україну в спільній заявці Іспанії та Португалії.

Африканська конфедерація футболу підтримала заявку Марокко на проведення ЧС-2030
Фото: ole.com.ar

Виконавчий комітет Африканської конфедерації футболу (CAF) підтримав участь Марокко у заявці на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року.

"Одноголосне рішення на підтримку заявки Марокко на проведення чемпіонату світу з футболу, прийняте виконавчим комітетом Африканської конфедерації футболу, означає, що заявка Марокко тепер є заявкою всього африканського континенту.

Ми зосереджені на тому, щоб Африка знову прийняла чемпіонат світу з футболу, і прагнемо зробити все, щоб це відбулося", - цетує главу CAF Патріса Мотсепа xsport.ua.

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Раніше король Марокко Мухаммед IV підтвердив подачу спільної з Іспанією та Португалією заявки на проведення ЧС-2030.

Нагадаємо, 

Україна подала спільну заявку з Іспанією та Португалією на проведення Чемпіонату світу 2030 року з футболу. Але, нашу країну в цій заявці може змінити Марокко.

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