Міжнародна федерація плавання підтримала допуск російських та білоруських спортсменів до змагань

У липні будуть представлені рекомендації World Aquatics щодо повернення спортсменів цих країн у змагання.

Міжнародна федерація плавання (World Aquatics) підтримала рекомендації МОК щодо допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі.

"Бюро World Aquatics зібралося та підтримало заяву Виконкому МОК про можливу майбутню участь спортсменів з росії та білорусі у міжнародних змаганнях. Бюро World Aquatics схвалило створення робочої групи для вивчення потенційних шляхів участі спортсменів із російським чи білоруським паспортом у майбутніх міжнародних змаганнях з водних видів спорту як індивідуальних нейтральних спортсменів", - цетує пресреліз організації sportarena.com.

"World Aquatics підтверджує свою непохитну відданість і турботу про Україну, зокрема про українських спортсменів з водних видів спорту, які постраждали від вторгнення до їхньої країни. Українські спортсмени продовжують отримувати підтримку від World Aquatics та її партнерів, зокрема LEN та Українських федерацій плавання, стрибків у воду та артистичного плавання для підготовки та змагань", - говориться у заяві.

Зазначимо, World Aquatics створила цільову групу, яка до липня повинна розробити рекомендації щодо повернення спортсменів росії та білорусі у змагання з водних видів спорту.

Раніше World Aquatics усунула російських та білоруських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях під егідою організації на невизначений термін. Також World Aquatics відібрав у Казані право проведення чемпіонату світу-2025 з водних видів спорту.