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МОК готовий "захистити" українських спортсменів, які не приєднаються до бойкоту

Комітет обіцяє пряму допомогу від фонду солідарності.

МОК готовий "захистити" українських спортсменів, які не приєднаються до бойкоту
Фото: olympics.com

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на своєму відреагував на рішення країнського уряду бойкотувати міжнародні змагання, у яких братимуть участь російські або білоруські спортсмени.

Комітет ухвалив рішення, що "захищатиме" українських спортсменів, які не приєднуватимуться до національного бойкоту.

"Якщо це рішення було впроваджено, воно зашкодить лише українській атлетичній спільноті та національним спортивним федераціям і в жодному разі не вплине на війну, яку світ прагне закінчити, і яку МОК категорично засуджує. МОК завжди акцентував, що не урядам вирішувати, яким спортсменам і в яких міжнародних турнірах можна змагатися", - зазначено у заяві пресслужби МОК.

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"Якщо це рішення буде впроваджено, спортсмени, які захочуть змагатися і втратять підтримку своїх національних спортивних федерацій та національного олімпійського комітету через втручання держави, можуть розраховувати на пряму допомогу від фонду солідарності олімпійського руху для олімпійського співтовариства України, а також програми підтримки спортсменів від МОК", - підкреслено у відповіді комітету.

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