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Велика Британія бойкотуватиме чемпіонат світу-2023 з боксу через дозвіл російської символіки

IBA допустила російських та білоруських спортсменів до участі під їхніми прапорами, що суперечить вказівкам МОК.

Велика Британія бойкотуватиме чемпіонат світу-2023 з боксу через дозвіл російської символіки
Фото: twitter.com/IshaqChebli

Чоловіча збірна Великої Британії не виступить на чемпіонаті світу-2023 з боксу, запланованому у Ташкенті з 30 квітня по 14 травня. Британська асоціація боксу незадоволена рішенням Міжнародної асоціації боксу (IBA) допустити російських та білоруських спортсменів під їхніми національними прапорами.

“Ми турбуємося з приводу майбутнього місця боксу в олімпійській програмі. Нещодавнє рішення IBA дозволити командам боксерів з Росії та Білорусі змагатися під своїми національними прапорами суперечить позиції МОК”, – цетує заяву Британської АБ sportarena.com.

Британські боксерши вже бойкотували жіночий чемпіонат світу, що відбувся у березні.

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Додамо, що на чоловічому та жіночому турнірі відмовилася брати участь збірна України через допуск російських та білоруських спортсменів.

Нагадаємо, МОК рекомендував повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі.

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