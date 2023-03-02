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IBA відкрила справу проти бойкотуючих чемпіонатів світу країн

Україна також заявила про свій бойкот.

Фото: insidethegames.biz

Міжнародна асоціація боксу (IBA) повідомила, що відкрила дисциплінарну справу стосовно голів національних федерацій, які вирішили бойкотувати чемпіонати світу з боксу через участь у турнірі російських та білоруських спортсменів, повідомляє insidethegames.biz.

Зокрема, дисциплінарна справа була відкрита проти виконавчого директора та генерального директора Федерації боксу США Майка Макеті, президента Федерації боксу Канади Райана О'Ши, президента Асоціації боксу Чехії Марека Шимака, голови Асоціації боксу Швеції Пера-Акселя Сьохольма та президента Федерації боксу Нової Зеландії Стіва Хартлі.

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Нагадаємо, цього року жіночий ЧС відбудеться з 15 по 31 березня в Індії, чоловічий – з 1 по 14 травня в Узбекистані.

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