Міжнародна автомобільна федерація посилила вимоги для російських гонщиків

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) вкотре оновила вимоги щодо допуску російських та білоруських спортсменів до турнірів під своєю егідою, повідомляє xsport.ua з посиланням на офіційний сайт організації.

У новій редакції документа зазначено, що тепер пілоти, які виступають під подвійним громадянством, знову зобов'язані підписувати спеціальний документ організації, в якому вони "приймають до відома", що FIA виступає проти дій Росії в Україні.

Нагадаємо, в середині лютого FIA опублікувала поправки до вимог щодо допуску росіян і білорусів, зазначивши, що особам з подвійним громадянством не потрібно підписувати спеціальний документ, проте лише через два тижні змінила свою позицію.