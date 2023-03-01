Представників російської збірної допустили до голосування FIFA The Best

Від національної команди відрядили наставника та капітана.

У понеділок, 27 лютого, у Парижі відбулася церемонія нагородження FIFA The Best, за підсумками якої свої нагороди отримали найкращі в футбольному світі у 2022 році.

До голосування було допущено представників російської збірної, незважаючи на відсторонення Росії від світового футболу на всіх рівнях.

Право висловити свою думку отримали головний тренер російської команди Валєрій Карпін та капітан Гєоргій Джікія, повідомляє isport.ua, посилаючись на підсумкові протоколи голосування, представлені ФІФА.