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Представників російської збірної допустили до голосування FIFA The Best

Від національної команди відрядили наставника та капітана.

Представників російської збірної допустили до голосування FIFA The Best
Фото: EPA/UPG

У понеділок, 27 лютого, у Парижі відбулася церемонія нагородження FIFA The Best, за підсумками якої свої нагороди отримали найкращі в футбольному світі у 2022 році.

До голосування було допущено представників російської збірної, незважаючи на відсторонення Росії від світового футболу на всіх рівнях.

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Право висловити свою думку отримали головний тренер російської команди Валєрій Карпін та капітан Гєоргій Джікія, повідомляє isport.ua, посилаючись на підсумкові протоколи голосування, представлені ФІФА.

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