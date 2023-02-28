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Людмила Кіченок оновила рекорд України у рейтингу WTA

Українка піднялася на 8-й рядок парного рейтингу.

Людмила Кіченок оновила рекорд України у рейтингу WTA
Людмила Кіченок
Фото: EPA/UPG

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений парний рейтинг.

Людмила Кіченок піднялася на восьму сходинку. Це стало новим рекордом України. Раніше найкращим результатом для українок була дев'ята позиція – Олена Татаркова (1999), Катерина Бондаренко (2008) та сама Людмила.

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Зазначимо, що постійна напарниця українки в останніх сезонах представниця Латвії Олена Остапенко розташувалася в цьому рейтингу на 10-й позиції.

А тим часом, рідна сестра Людмили Надія вийшла до чвертьфіналу парного турніру в Остіні (США).

У парі з німкенею Анною-Ліною Фрідсам Кіченок обіграла Адрієн Надь з Угорщини та Олену Пападакіс із Німеччини - 3:6, 6:2, 10:4.

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