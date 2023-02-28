Тренер "Металіста 1925" назвав поле стадіону "Ніка" в Олександрії болотом

Тренер "Металіста 1925" Олег Голодюк прокументував вимушені заміни в перенесеному матчі 6-го туру УПЛ проти "Олександрії" (3:3), котрий пройшов напередодні.

"Думаю, що вона (гра, - прим. LB.ua) сподобалася вболівальникам, але в нас трошки після цієї гри додалося головного болю, бо дуже багато гравців отримали пошкодження. Зробили чотири вимушених заміни.

А після того, як у нас не лишилося права на заміну, наш центральний захисник Євген Ткачук догравав хвилин 15-ть з травмою. У цьому плані у нас є проблеми.

Прилетіли з Туреччини, два тижні тренувалися на синтетичному полі, потім одразу грати на затопленому полі, можна сказати в болоті, дуже важко", - цетує Голодюка клубна пресслужба.