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Тренер "Металіста 1925" назвав поле стадіону "Ніка" в Олександрії болотом

Рестартовий матч УПЛ пройшов у непростих умовах.

Тренер "Металіста 1925" назвав поле стадіону "Ніка" в Олександрії болотом
Олег Голодюк
Фото: "Металіст 1925"

Тренер "Металіста 1925" Олег Голодюк прокументував вимушені заміни в перенесеному матчі 6-го туру УПЛ проти "Олександрії" (3:3), котрий пройшов напередодні.

"Думаю, що вона (гра, - прим. LB.ua) сподобалася вболівальникам, але в нас трошки після цієї гри додалося головного болю, бо дуже багато гравців отримали пошкодження. Зробили чотири вимушених заміни.

А після того, як у нас не лишилося права на заміну, наш центральний захисник Євген Ткачук догравав хвилин 15-ть з травмою. У цьому плані у нас є проблеми.

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Прилетіли з Туреччини, два тижні тренувалися на синтетичному полі, потім одразу грати на затопленому полі, можна сказати в болоті, дуже важко", - цетує Голодюка клубна пресслужба.

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