Від України на премії FIFA The Best проголосували Ярмоленко та Ротань

Обидва віддали свої голоси за Мессі.

Напередодні у Парижі відбулася церемонія нагородження ФІФА The Best, на якій обирали найкращих гравців, тренерів та голкіперів минулого року.

Від України представниками голосувань стали півзахисник Андрій Ярмоленко та тренер молодіжної збірної країни та "Олександрії" Руслан Ротань.

Ось за кого віддали свої голоси фахівець та футболіст.

Найкращий гравець 2022 року.

Ярмоленко:

Ліонель Мессі Кіліан Мбаппе Карім Бензема.

Ротань:

Ліонель Мессі Кіліан Мбаппе Карім Бензема.

Найкращий тренер 2022 року.

Ярмоленко:

Ліонель Скалоні Карло Анчелотті Хосеп Гвардіола.

Ротань:

Карло Анчелотті Хосеп Гвардіола Ліонель Скалоні.

Найкращий голкіпер 2022 року.

Ярмоленко:

Аліссон Едерсон Тібо Куртуа.

Ротань:

Тібо Куртуа Едерсон Аліссон.

З усіма номінаціями даної церемонії ФІФА можна ознайомитися тут.