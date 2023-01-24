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"Шахтар" оскаржить рішення CAS у справі проти ФІФА

Генеральний директор клубу окреслив плани клубу у суді.

"Шахтар" оскаржить рішення CAS у справі проти ФІФА
Сергій Палкін
Фото: ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" продовжує позиватися до ФІФА через запровадження нових правил про призупинення контрактів легіонерів.

В січні Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозані відхилив позов українському клубу до ФІФА про відшкодування 50 мільйонів євро, проте "Шахтар" продовжить далі захищати свої права.

Як повідомив гееральний директор "гірників" Сергій Палкін, "Шахтар" має намір оскаржити рішення СAS.

"Ми не задоволені рішенням CAS і будемо подавати апеляцію. Ми звернемося до федерального суду Швейцарії, до Європейської комісії, тому що ми вважаємо, що ФІФА порушила антимонопольне законодавство", - наводить слова Палкіна as.com.

"Якщо наприкінці цього сезону ФІФА продовжить використовувати це правило, багато гравців, яких ми підписали раніше, розірвуть свої контракти та підуть безкоштовно. Як ми можемо жити в цьому середовищі? 

Наші збитки становлять 40 мільйонів до червня 2023 року, але якщо ФІФА продовжить правило ще на рік, ми матимемо збитки в 70 мільйонів. З деякими гравцями розірвуть контракти, і збитки зростуть. Ми також зустрінемося з Європейською асоціацією клубів, щоб створити низку документів, які змінюють систему, що дозволить нам вигравати судові позови з ФІФА", - зазначив генеральний директор "Шахтаря".

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