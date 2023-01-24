Після трансферу Мудрика в "Челсі "УЄФА хоче переглянути максимально дозволену тривалість контрактів у футболі

Європейська футбольна асоціація (УЄФА) має намір обмежити максимальний термін дії контрактів футболістів, повідомляє isport.ua з посиланням на Times.

Пропонується, щоб клуби могли підписувати з гравцями договір максимум на 5 років.

Джерело зазначає. що УЄФА до цього підштовхнула поведінка "Челсі" на трансферному ринку. Зокрема, "сині" підписали контракт із Михайлом Мудриком на 7.5 років.

Це не є поодиноким випадком. Також лондонці підписали подібні договори з Бенуа Бадіашиле, Давидом Датро Фофана, Ноні Мадуеке і Веслі Фофана.