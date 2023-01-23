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Після приходу Мудрика "Челсі" став другим найдорожчим клубом світу

Загальна трансферна вартість гравців клубу із Західного Лондона досягла історичньої позначки €1 мільярд

Після приходу Мудрика "Челсі" став другим найдорожчим клубом світу
Михайло Мудрик
Фото: EPA/UPG

Після зимового трансферу українського вінгера Михайла Мудрика в "Челсі" сумарна вартість гравців нинішнього складу "пенсіонерів" досягла позначки 1 млрд євро.

За цим показником лондонський клуб поступається лише чемпіону Англії "Манчестеру Сіті". Вартість гравців "місцян" дорівнює 1,1 млрд євро.

У топ-3 також входить мюнхенська "Баварія", що має склад вартістю 945 млн євро.

Зазначимо, що топ-10 найдорожчих команд світу на 60% складається із клубів Англійської прем'єр-ліги. Крім "МанСіті" та "Челсі", у своєрідну еліту входять також "Ліверпуль", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" та "Тоттенгем".

Нагадаємо, трансфер Мудрика коштував "Челсі" 100 млн євро, включаючи 30 млн - бонусами.

Українець уже встиг дебютувати за свій новий клуб. У стартовому невиразному матчі 21 туру АПЛ "Ліверпуль" - "Челсі" (0:0) українець зіграв заключні 35 хвилин, отримавши за підсумками поєдинку хвалебні відгуки.

Огляд матчу "Ліверпуль" - "Челсі".

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