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Стало відомо, які бонуси прописано "Шахтарю" за Мудрика.

Про це повідомив генеральний директор "гірників".

Стало відомо, які бонуси прописано "Шахтарю" за Мудрика.
Михайло Мудрик
Фото: EPA/UPG

Минулими вихідними лондонський "Челсі" переманив з-під носа у своїх земляків і лідера Англійської прем'єр-ліги "Арсеналу" вінгера "Шахтаря" Михайла Мудрика.

Сума трансферу склала 70+30 млн євро.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів, які бонуси для українського клубу прописані у контракті Мудрика.

"Справді, угода має бонуси за перемогу в чемпіонаті Англії та Ліги чемпіонів. Бонусу за "Золотий м'яч" у ньому немає. Ці бонуси доступні, і ми вважаємо, що вони можуть бути досягнуті. Може, не цього року, але наступні 2, 3, 4 роки", - заявив Палкін в інтерв'ю The Athletic.

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