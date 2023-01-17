Стало відомо, які бонуси прописано "Шахтарю" за Мудрика.

Минулими вихідними лондонський "Челсі" переманив з-під носа у своїх земляків і лідера Англійської прем'єр-ліги "Арсеналу" вінгера "Шахтаря" Михайла Мудрика.

Сума трансферу склала 70+30 млн євро.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів, які бонуси для українського клубу прописані у контракті Мудрика.

"Справді, угода має бонуси за перемогу в чемпіонаті Англії та Ліги чемпіонів. Бонусу за "Золотий м'яч" у ньому немає. Ці бонуси доступні, і ми вважаємо, що вони можуть бути досягнуті. Може, не цього року, але наступні 2, 3, 4 роки", - заявив Палкін в інтерв'ю The Athletic.