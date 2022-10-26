Мудрик за системою "гол+пас" поступається у поточному сезону Ліги чемпіонів лише Мессі та Мбаппе

Напередодні шедевральний гол Михайла Мудрика дозволив "Шахтарю" увезти з Глазго 1 очко у протистоянні з "Селтіком" у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів.

Для 21-річного вихованця харківського футболу це була п'ята результативна дія в цьому турнірі поточного сезону – на рахунку Михайла 3 голи та 2 асисти.

Додамо, що абсолютно ідентичний із Мудриком показник має атакуючий хавбек "Наполі" Петр Зелінські.

За цим показником вони поступаються лише форвардам ПСЖ Кіліану Мбаппе (6+2) та Ліонелю Мессі (4+3).

До речі, аргентинець у матчі проти "Маккабі" з Хайфи (7:2) встановив одразу два рекорди: 7-разовий володар нагороди "Золотий м'яч" забив ізраїльському клубу 2 голи і зробив стільки ж результативних передач.

Таким чином, "Маккабі" став 39-м клубом у ЛЧ, у воротах якого розписався Лео (у Кріштіану Роналду таких команд 38).

Крім того, набравши за системою "гол+пас" 4 очки, Мессі став найвіковішим гравцем (35 років і 123 дні) в історії змагання, який зміг оформити дубль і зробити двох асистів в одному поєдинку.

2 & 2 - Lionel Messi is the oldest player in UEFA Champions League history to both score twice and assist twice in a game (35 years, 123 days). Multifaceted. pic.twitter.com/9ZHTTGx4IL — OptaJoe (@OptaJoe) October 25, 2022

10 - Lionel Messi is the only player to score 10+ goals and deliver 10+ assists in all competitions among players in the Top 5 European leagues this season (both 10). Double-double. #PSGMAC pic.twitter.com/djXK6hTZJE — OptaJean (@OptaJean) October 25, 2022

Крім того, Мессі є єдиним гравцем з топ-5 європейських ліг, хто у поточному сезоні у всіх змаганнях забив 10+ голів та віддав 10+ передач.