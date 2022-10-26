Цього року українець провів лише один бій, але який.

Фото: Matchroom Олександр Усик

Всесвітня боксерська організація (WBO) оголосила ім'я кращого боксера 2022 року за своєю версією.

Ним став чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександр Усик (20-0, 13 КО), інформує Boxing Scene.

Цього року українець провів лише один бій, у якому вдруге переміг британця Ентоні Джошуа.

"Ми пишаємося вами, ми пишаємося тим, що тут найкращий боєць у світі", - заявив президент організації Франсіско Валькарель.

Також Усику подарували його портрет від відомого британського художника Патріка Кіліана.

Special piece commissioned by the @WorldBoxingOrg for the champ @usykaa Congratulations 👊🏻🎨 WBO Fighter of the Year https://t.co/3xNL0NiXla pic.twitter.com/7FeaoKm3sO — Patrick J. Killian (@Pat_KillianArt) October 25, 2022

Нагадаємо, WBO зобов'язала Усика захищати пояс чемпіона проти переможця бою Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) - Джо Джойс (13-0, 12 КО).