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WBO визнала Усика боксером року

Цього року українець провів лише один бій, але який.

Олександр Усик
Фото: Matchroom
Олександр Усик

Всесвітня боксерська організація (WBO) оголосила ім'я кращого боксера 2022 року за своєю версією.

Ним став чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександр Усик (20-0, 13 КО), інформує Boxing Scene.

Цього року українець провів лише один бій, у якому вдруге переміг британця Ентоні Джошуа.

"Ми пишаємося вами, ми пишаємося тим, що тут найкращий боєць у світі", - заявив президент організації Франсіско Валькарель.

Також Усику подарували його портрет від відомого британського художника Патріка Кіліана.

Нагадаємо, WBO зобов'язала Усика захищати пояс чемпіона проти переможця бою Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) - Джо Джойс (13-0, 12 КО).

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