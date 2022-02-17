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У наступному бою Ломаченко знову посперечається за чемпіонський пояс

WBO зобов'язала чемпіона Камбососа провести захист з українцем.

У наступному бою Ломаченко знову посперечається за чемпіонський пояс
Василь Ломаченко
Фото: EPA/UPG

Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала обов'язковий захист титулу в легкій вазі та зобов'язала чинного лідера дивізіону, австралійця Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) провести поєдинок з Василем Ломаченком (16-2, 11 КО), повідомив журналіст talkSPORT у своєму Twitter.

"Згідно з Едді Гірном (керівник Matchroom Sport і промоутер володаря пояса WBC Девіна Хейні. - LB.ua), тепер WBO офіційно призначила Джорджу Камбососу захист титулів WBA, WBC Franchise, IBF і WBO проти Василя Ломаченка. 

Гірн сказав, що він усе ще намагається влаштувати натомість бій Камбососа з Хейні".

Григорій МухінГригорій Мухін
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