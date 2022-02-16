Фото: f1news.ru "Вільямс"

Дев'ятиразовий володар Кубка конструкторів британська команда "Вільямс" презентувала новий болід FW44, який представлятиме колектив наступного сезону в чемпіонаті Формули-1.

Крім аеродинаміки, команда з Гроува повністю змінила розмальовку машини. Зокрема, вирішено відмовитися від логотипа Айртона Сенни у вигляді літери S. Він був на кожному авто "Вільямса" з моменту трагічної загибелі триразового чемпіона Формули-1 1994 року за кермом FW16 на Гран-прі Сан-Марино в Імолі.

Pour ceux qui savent pas le logo Senna est présent sur la williams depuis 1995 pour rendre hommage au brésilien https://t.co/1oKcsHFXxe pic.twitter.com/ZJxIiwVdxg — Feurisson (@FeurissonG) February 15, 2022

При цьому керівник Williams Grand Prix Йост Капіто повідомив, що команда продовжить підтримувати фонд Сенни, створений сестрою гонщика.

"З новою машиною ми дивимось у майбутнє і входимо в нову еру Формули-1. Власники Williams із Dorilton Capital вшанують пам'ять Сенни особливою експозицією в музеї на базі у Гроуві.

Ми не хочемо нагадувати нашим гонщикам про трагедію в Імолі щоразу, коли вони сідають за кермо. Ми зв'яжемося із сім'єю Сенни, щоб збільшити наш внесок у його фонд, який допомагає багатьом людям. Форма, в якій ми це робитимемо, поки що не визначена", — наводить слова Капіто F1News.