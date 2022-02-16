Українські біатлоністки стали сьомими на Олімпіаді-2022 в естафеті

У рамках Олімпійських ігор-2022 відбулася жіноча естафета з біатлону.

Перемогу в цій дисципліні здобула збірна Швеції, за яку виступили Лінн Перссон, Мона Брурссон і сестри Ханна та Ельвіра Еберг.

"Срібло" виборола команда ОКР, "бронзу" – збірна Німеччини.

Український квартет у складі Ірини Петренко, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної та Олени Білосюк відстав від переможців рівно на 3 хвилини, посівши 7 місце.