Українські біатлоністки стали сьомими на Олімпіаді-2022 в естафеті

У рамках Олімпійських ігор-2022 відбулася жіноча естафета з біатлону.
Перемогу в цій дисципліні здобула збірна Швеції, за яку виступили Лінн Перссон, Мона Брурссон і сестри Ханна та Ельвіра Еберг.
It's #GOLD for Sweden! 🇸🇪— BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 16, 2022
After winning silver in Pyeongchang, @LinnJMPersson @monabrorsson @hannaaaoberg and @elvira_oberg become Olympic Champions in the Women Relay after a fabulous performance, needing just 6 spares! 🔥#Olympics | #biathlon pic.twitter.com/uSPc0k88R6
"Срібло" виборола команда ОКР, "бронзу" – збірна Німеччини.
Український квартет у складі Ірини Петренко, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної та Олени Білосюк відстав від переможців рівно на 3 хвилини, посівши 7 місце.
- Швеція (0+6) 1:11:03,9
- ОКР (1+7) +12,0
- Німеччина (0+6) +37,4
- Норвегія (2+8) +50,7
- Італія (0+5) +1:33,1
- Франція (2+10) +2:13,0
- УКРАЇНА (1+6) +3:00,2