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Українські біатлоністки стали сьомими на Олімпіаді-2022 в естафеті

Перемогу здобули шведки.

У рамках Олімпійських ігор-2022 відбулася жіноча естафета з біатлону.

Перемогу в цій дисципліні здобула збірна Швеції, за яку виступили Лінн Перссон, Мона Брурссон і сестри Ханна та Ельвіра Еберг.

"Срібло" виборола команда ОКР, "бронзу" – збірна Німеччини.

Український квартет у складі Ірини Петренко, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної та Олени Білосюк відстав від переможців рівно на 3 хвилини, посівши 7 місце.

  1. Швеція (0+6) 1:11:03,9
  2. ОКР (1+7) +12,0
  3. Німеччина (0+6) +37,4
  4. Норвегія (2+8) +50,7
  5. Італія (0+5) +1:33,1
  6. Франція (2+10) +2:13,0
  7. УКРАЇНА (1+6) +3:00,2
Григорій МухінГригорій Мухін
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