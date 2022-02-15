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Збірна України не виступить на юніорському чемпіонаті світу з біатлону

Посольство США відмовило у відкритті віз усьому тренерському складу та персоналу команди.

Збірна України не виступить на юніорському чемпіонаті світу з біатлону
Фото: Biathlon.com.ua

Збірна України не виступить на юніорському чемпіонаті світу з біатлону, оскільки посольство США відмовило у відкритті віз усьому тренерському складу та персоналу команди, повідомляють на офіційному сайті Федерації біатлону України.

При цьому візи отримали всі спортсмени збірної.

"Почну з того, що ми мали два варіанти подання заявки на візи — стандартну, за правилами американського посольства, в листопаді і термінову в січні. У листопаді ми не могли оформити візи. Тому ми подавали термінову заявку на отримання віз", – цитує державного тренера України з біатлону Євгена Колупаєва пресслужба федерації.

"Але тут не на нашу користь зіграли нові правила, які нещодавно почали діяти в умовах пандемії. Зазвичай для спортивних заходів, коли їде команда з єдиною метою та єдиним складом, заявка була колективною. І тоді команді призначався один день, коли всі спортсмени та тренери приїжджали до посольства для оформлення віз", – пояснив Колупаєв.

"Але цього разу в подачі такої групової заявки нам відмовили – довелося кожного спортсмена та тренера подавати окремо.

І якщо для всіх спортсменів вдалося отримати 10-річні візи, то всім тренерам, обслуговуючому та медичному персоналу співбесіду в посольстві так і не призначили, мотивуючи це тим, що таке подання заявки для тренерів не відповідає правилам термінової поїздки", - зазначив тренер.

"Ми попросили допомоги в американської федерації, намагалися також вирішити це питання із залученням Міністерства закордонних справ України, але і той, і інший шлях не привели, на жаль, до позитивного вирішення питання", - журиться Колупаєв.

Додамо, що юніорська першість світу пройде з 23 лютого до 2 березня в Солт-Лейк-Сіті (США).

Григорій МухінГригорій Мухін
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